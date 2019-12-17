Erdoğan, isviçre'de 'hayat devam ediyor, sanat devam ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti
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Erdoğan, isviçre'de 'hayat devam ediyor, sanat devam ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti

Erdoğan, İsviçre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret ettiİsviçre, (DHA)- Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre Cumhurbaşkanlığı uhdesinde düzenlenen 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam...

17.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:48

Erdoğan, 'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti

İsviçre, ()- Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre Cumhurbaşkanlığı uhdesinde düzenlenen 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan, isviçre'de 'hayat devam ediyor, sanat devam ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti
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