Erdoğan, isviçre'de 'hayat devam ediyor, sanat devam ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti
Erdoğan, İsviçre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret ettiİsviçre, (DHA)- Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre Cumhurbaşkanlığı uhdesinde düzenlenen 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam...
17.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:48
Erdoğan, İsviçre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti
İsviçre, (DHA)- Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre Cumhurbaşkanlığı uhdesinde düzenlenen 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti.
Kaynak: DHA