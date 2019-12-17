: Erdoğan, isviçre'de 'hayat devam ediyor, sanat devam ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti

17.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:48

Erdoğan, İsviçre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti

İsviçre, (DHA)- Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre Cumhurbaşkanlığı uhdesinde düzenlenen 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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