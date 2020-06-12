Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı Gazeteci Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinin detaylarını köşesine taşıdı. Fırat aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk istihbarat ve güvenlik makamlarının hazırladığı dosyayı Trump ile paylaşıp ABD'deki protestolarda başı FETÖ'cülerin çektiğini söyledi.

Hürriyet'ten Hande Fırat bugünkü köşe yazısında Trump ve Erdoğan'ın telefon konuşmasını ele aldı. Fırat'ın aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a, FETÖ'cülerin ABD'deki protestolarda başı çektiğini söyledi.

Hande Fırat'ın köşesine taşıdığı yazısı şu şekilde:

"Libya'dan devam edelim. 8 Haziran günü ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinin kritik başlığı Libya'daki gelişmelerdi. Son gelişmelerin ardından Rusya'nın Libya'da sıkışmasından ABD'nin içten içe duyduğu mutluluğu öncelikle ifade edelim. İki ülke Libya'da petrol arama dahil nasıl bir ilişki kurabileceklerini çalışacaklar.

ABD'DE FETÖ'CÜLER TRUMP'A KARŞI SOKAKTA

Trump her ne kadar Libya'daki gelişmeleri ilgiyle dinlese de aklının ülkesindeki protestolarda olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı, FETÖ'nün bu protestolardaki rolüne ilişkin görüşmede Türk istihbarat ve güvenlik makamlarının hazırladığı dosyayı gündeme getirdi. Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere, Türkiye'de FETÖ'cülerin olayları, protestoları nasıl manipüle ettiklerini, kendi çıkarları için nasıl kullandıklarını anlattı.

"ABD'DEKİ EYLEMLERDE FETÖ'CÜLER BAŞI ÇEKİYOR"

Sosyal medya hesapları ile birlikte isim isim de sayarak FETÖ'cülerin ABD'deki protesto gösterilerinde başı çektiğini söyledi. Buraya bir parantez açıp, FETÖ'cülerin Hillary Clinton'ı desteklemiş olduklarını, maddi destekte bulunduklarını, Trump-Erdoğan yakınlığından rahatsız olduklarını da hatırlatalım.

İLGİNÇ "YAŞ" SOHBETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesini TRT ekranlarında anlatırken aralarında nüktedan bir sohbet geçtiğini de söyledi. Nüktedan sohbetin içeriği de merak konusu oldu. Açıklayayım: "Gençlik... Daha doğrusu kimin daha genç göründüğü idi"... Yaşlarını göstermedikleri yönünde karşılıklı yaptıkları iltifatlar liderleri ve ekiplerini de gülümsetti."