Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün sürpriz bir kararla MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli ile 1 haftada üç kez görüşen Erdoğan, dün de sürpriz bir şekilde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

Erdoğan'ın aynı zamanda Milli Görüş Vakfı'nın da genel başkanlığını yapan Asiltürk'ü ziyaret etmesi Ankara kulislerini de hareketlendirdi. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sürpriz ziyaretin perde arkasına değindi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım;

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Saadet Partisi'nin arkasındaki beyindir. Erbakan'dan sonra partiyi idare eden asıl isimdir. Genel başkanların da üzerinde bir konumu vardır. Partide alınan kararlar, onun onayından geçer.

Partiye politika çizen ana isim odur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi, bu açıdan çok önemli. Çünkü Saadet'i 'cumhur ittifakı'nın içine çekmenin yolu Oğuzhan Asiltürk'ten geçer.

Erdoğan'ın amacına gelince...

Erdoğan istiyor ki... Karşısındaki blokta sadece CHP ve HDP kalsın.

Saadet Partisi'nin ittifaktan kopması, bu açıdan önemli... Asiltürk ziyareti, bu açıdan önemli... İYİ Parti'ye "Eve dön" çağrıları, bu açıdan önemli...