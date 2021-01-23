Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HaberTürk'te yayınlanan "Gerçek Fikri Ne?" programında gazeteciler Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesini değerlendirirken, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün liderleri ziyaret etmesi, bütün liderleri masa etrafında oturup konuşması daha makul neticelerin elde edilmesine vesile olur kanaatindeyim" yorumunu yaptı.

"DOĞRU BULMADIĞIMIZ POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRME ŞARTIYLA"

İttifak sorularına ise Karamollaoğlu, "AK Parti'yle ittifak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz. Sanki bizim tabanımız bir yere yönlendirilmeyi bekliyormuş vs. gibi intibaların doğru olmadığı kanaatindeyim. Siz tabanın elbette sesine kulak verirsiniz, ama esas olan bizim ilkelerimiz, prensiplerimiz, bu ülkenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulabilmesi için hangi adımların atılması gerekir, bu noktadaki politikalar. Biz birinci mesele olarak Türkiye'de kavganın ortadan kalkması, kargaşanın kalkması, mutlaka diyalog ortamının oluşması gerekir dedik. Hemen arkasından adalet kamil manada sağlanmalıdır dedik. Cumhurbaşkanı kendi yönünden Türkiye'de adalet olduğunu söyleyebilir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, İKİ İSİMLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ve Milli Nizam Partisi'nin kuruluşundan bu yana Necmettin Erbakan'ın yanında yer almış bir isim olan Nedim Urhan'la buluşmuştu. Bu buluşmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etme görüşmelerinin ilk adımı olduğu iddia edilmişti.