Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
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Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oruç Reis'e saldırmanın bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" sözlerinin perde arkasında Türk fırkateyninin Oruç Reis'e saldıran Yunan savaş gemisini kaçırtması var.

Erdoğan'ın
14.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar" açıklamasının perde arkasında Türk fırkateyninin, bir Yunan savaş gemisine yaptığı önleme var.

Hürriyet'te yer alan habere göre; önceki gün Oruç Reis belirlenen alanda çalışmalarını sürdürürken Limnos isimli Yunan fırkateyni Oruç Reis'e yakından taciz girişiminde bulundu. Bunun üzerine Oruç Reis'e koruma ve güvenlik sağlayan fırkateynlerden TCG Kemalreis, Yunan fırkateynine doğru yöneldi.

YUNAN FIRKATEYNİ KAÇTI

Kemalreis fırkateyninin keskin menavrası karşısında Yunan gemisi kaçmak zorunda kaldı. Yunan fırkateyni kaçarken iki gemi arasında küçük çaplı bir sürtüşme yaşandı. Limnos isimli fırkateyn bölgeden uzaklaşarak, bakım için tersaneye gitti. Kemalreis'te ise görev icra etmesini engelleyecek herhangi bir hasar olmadığı ve görevini sürdürdüğü bildirildi.

KÜÇÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ

Yunan fırkateynin küçük çaplı hasardan sonra dün yine bölgeye geldiği ve Fransa ile yapılan ortak tatbikata da katıldığı öne sürüldü.

Manşet

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