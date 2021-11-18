ERDOĞAN'IN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİKLERİ İDDİASIYLA TUTUKLANAN 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI - Haberler
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ERDOĞAN'IN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİKLERİ İDDİASIYLA TUTUKLANAN 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ERDOĞAN'IN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİKLERİ İDDİASIYLA TUTUKLANAN 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Özden ATİK / İstanbul, DHA -ÜSKÜDAR'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çift Natalie O. ve Mordi O ile yanlarında bulunan İhsan A.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

İSTANBUL (DHA) - Özden ATİK/ İstanbul, Dha -ÜSKÜDAR'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çift Natalie O. ve Mordi O ile yanlarında bulunan İhsan A.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunu görüntüledikleri iddia edilen İsrailli Mordi ve Natali O. çifti ile yanlarında bulunan İhsan A. 10 Kasım'da gözaltına alındı.  Üç şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler 12 Kasım'da "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

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