CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak
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CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak

25.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:22

Daha önce AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanlığını yapan İbrahim Uslu, yeni dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak.

Konuyla ilgili detayları Hürriyet gazetesindeki köşesinde okurlarıyla paylaşan Yalçın Bayer, bir dönem kamuoyu araştırma şirketi ANAR'ın genel müdürlüğünü yapan siyaset danışmanı İbrahim Uslu için CHP Genel Merkezi'nde oda tahsis edildiğini belirtti.

İşte Bayer'in yazısındaki ilgili kısım;

"Ankara'dan bir 'vekil' 'Bir konuda sizi bilgilendirmek istiyorum' diyor. 'AKP ve MHP dökülürken, CHP'nin 'başarılı' olamaması, bu nedenle yapılan araştırmalara göre tepkisizlik ve güvensizlik unsurların öne çıkması, CHP'nin yeni bir kadrolaşmada kararlı olduğu gösteriyor.

Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak
İbrahim Uslu

'Aman' diye ekleyerek isminin ortaya çıkmamasını rica ediyor, 'Çünkü başıma gelebileceklerden endişe duyuyorum' diyor. CHP'nin yeni 'atağının' hazırlıkları için Kılıçdaroğlu'nun bazı isimleri kadrosuna dahil ettiği de öğrenildi.

Bu isimlerin en önemlisi, ANAR Araştırma'nın başındaki akademisyen İbrahim Uslu'nun Kılıçdaroğlu'na danışman olarak getirilmesi. Daha önce AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanlığında bulunan Uslu'ya CHP Genel Merkezi'nin 13. katında yer tahsis edildi."

CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak

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