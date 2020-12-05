Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından başlayan teslim töreninde ise sahnede ufak çaplı bir kriz yaşandı. TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, söz sırası kendisine geldiğinde "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" şeklinde bir sitemde bulundu.

MOTOR TEST EKİBİNİ SAHNEDE GÖRMEK İSTEDİ

Daha sonra motor test ekibini tekrar sahnede, canlı yayında görmek istediğini belirten Akşit, "Uzun yıllar boyunca gece gündüz demeden motorun çalışmasında, defalarca engelleme girişimine karşı gelip başarıya ulaşan bu ekibimizin alın terini Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) bünyesine sizlerin huzurunda teslim etmekten büyük gurur duyuyorum" dedi.

BAKAN AKAR: GENÇ ONLARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise o anlarda mikrofondan "Oğlum geç onları" dediği duyuldu.