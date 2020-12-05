Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz

05.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ilk milli helikopter motorunun teslim törenine TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in, "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" şeklindeki serzenişi damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasının ardından başlayan teslim töreninde ise sahnede ufak çaplı bir kriz yaşandı. TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, söz sırası kendisine geldiğinde "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" şeklinde bir sitemde bulundu.

MOTOR TEST EKİBİNİ SAHNEDE GÖRMEK İSTEDİ

Daha sonra motor test ekibini tekrar sahnede, canlı yayında görmek istediğini belirten Akşit, "Uzun yıllar boyunca gece gündüz demeden motorun çalışmasında, defalarca engelleme girişimine karşı gelip başarıya ulaşan bu ekibimizin alın terini Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) bünyesine sizlerin huzurunda teslim etmekten büyük gurur duyuyorum" dedi.

BAKAN AKAR: GENÇ ONLARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise o anlarda mikrofondan "Oğlum geç onları" dediği duyuldu.

Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Necip Uysal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Rusya Şehit Aralık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 15:13:07. #1.14#
title