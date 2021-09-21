Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılacak! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşısız olduğu için pizzacıya alınmadı
Brezilya'nın aşı karşıtı lideri Jair Bolsonaro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitti. Bolsonaro, pizza yemek için gittiği New York'taki pizzacıya aşısız olduğu için alınmadı. Bunun üzerine Bolsonaro, pizzasını sokakta yedi.
Brezilya lideri Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine gitti. Aşı yaptırmayan ve koronavirüs ile mücadele politikası tepki çeken Bolsonaro, şehirde gezerken aşı kısıtlamalarına takıldı.
Bolsonaro, New York'ta kapalı alanlarda yemek yiyebilmek için gereken en az bir doz aşı şartına uymadığı için ABD'deki ilk yemeğini sokak ortasında yemek zorunda kaldı. Başkan'ın aşı olmadığı için pizzacıya alınmadığı öğrenildi. Brezilya Turizm Bakanı Gil Machado, Bolsonaro ile heyetindeki diğer bakanların sokak ortasında pizza yiyip kola içerken çekilen bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
Bolsonaro geçen yıl aralıkta televizyonda verdiği bir röportajda "Aşı olmayacağım. Hayatımın tehlikede olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu benim sorunum, nokta" demişti.JairBolsonaro yine geçen yıl aşı olan son Brezilyalı olacağını ve kimseyi aşı yaptırmaya zorlamayacağını da söylemişti.
Brezilya'da 585 binden fazla kişi pandemi yüzünden hayatını kaybetti. Bu, dünyadaki en yüksek ikinci ölü sayısı.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021