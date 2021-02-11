Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bana meydan okuma, haddini bil. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine yanıt veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Çılgınlıkla bir noktaya varamayız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs meselesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki 'Türk işgalini' sona erdirmek olduğunu söylemişti.

ERDOĞAN: ÇILGIN TÜRKLERİ İYİ TANIYACAKSIN

Miçotakis'in bu çıkışı gergin olan iki ülke ilişkilerini daha da çıkmaza soktu. Öyle ki partisinin dünkü grup toplantısında Yunan Başbakan'a sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana meydan okuma, haddini bil. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" ifadelerini kullandı.

"ÇILGINLIKLA BİR NOKTAYA VARAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında da geniş yer buldu. Konuyla ilgili Yunan televizyonuna bir demeç veren Miçotakis, "Geçmişte de böyle şeyler söylendi. Önemini küçümsemiyorum ama söylenenlerin üstünde o kadar durmayacağım. Umarım, anlık bir çıkıştır. Erdoğan, bir gün önce de Macron hakkında konuşurken çılgın Türklere değindi. Çılgınlıkla bir noktaya varamayız" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'NIN GÖRÜŞÜ ORTADA"

Miçotakis Kıbrıs meselesine ilişkin de "BM kararları, Avrupa'nın görüşü ortada. İki bölgeli, iki toplumlu federasyona dayalı çözümü sadece biz değil, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler hariç herkes söylüyor. AB'nin gözlemci olarak katılacağı Kıbrıs konferansı gerçekleştiğinde de çerçevesi bu olacaktır" dedi.