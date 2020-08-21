Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi CHP'li Tuncay Özkan da sabırsız: Çok seviniriz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurumsal İletişimden Sorumlu Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu müjdesini açıklaması beklenirken "Buna çok seviniriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğuna dair müjdeyi vermesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurumsal İletişimden Sorumlu Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da bu gelişme öncesinde yaptığı açıklamada "Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN DERİZ"

Twitter'dan açıklama yapan Özkan şunları yazdı "Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz. Halkımızın menfaatine bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur. Milletimize hayırlı uğurlu olsun deriz."