Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
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Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olmasının vaadini, 26 yıl önce uluslararası yayın yapan Al-Mujtama Dergisi'ne verdiği röportajda dile getirerek "Ayasofya Müslümanlar için yeniden cami olacak" demiş.

11.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:38

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kararın hemen akabinde Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Erdoğan'ın 26 yıl önce verdiği bir demecinde "Ayasofya Müslümanlar için yeniden cami olacak" dediği ortaya çıktı.

Türkiye'nin son günlerde gündeminden düşmeyen Ayasofya kararı açıklandı. Ayasofya'nın cami olmasına yönelik karar bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararnameyi imzalayarak Ayasofya'nın ibadete açılmasına onay verdi.

Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş

ERDOĞAN'IN 26 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada, İslam dünyasının en köklü ve uluslararası Arapça yayın yapan Al-Mujtama Dergisi'ne bir röportaj verdi. Erdoğan'ın Muhammed El Abbasi'ye verdiği mülakatı gazeteci Ahmed Yusuf ortaya çıkardı. Röportajda Erdoğan, Ayasofya'nın Müslümanlar için bir gün mutlaka yeniden cami olacağını ifade ediyor.

Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş

Manşet

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