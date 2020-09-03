Erdoğan ile Merkel arasında Doğu Akdeniz görüşmesi: Yunanistan gerginliği tırmandırıcı adımlar atıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını belirterek, Türkiye'nin bölgede adil bir paylaşımda yana olduğunu ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

"YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ TIRMANDIRICI ADIMLAR ATIYOR"

Erdoğan, görüşmede Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını, ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.

Kaynak: AA