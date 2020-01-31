Erdoğan: 'İdlib'de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapacağız'
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Erdoğan: 'İdlib'de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' ile işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor.

31.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:36

Cumhurbaşkanı : " 'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' ile işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Kudüs kırmızı çizgimizdir."View on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: Erdoğan: 'İdlib'de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapacağız'
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