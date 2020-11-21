Erdoğan: "Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline...

Erdoğan: "Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz.