Erdoğan 'geçmiş olsun' dedi mi? Ahmet Davutoğlu ve Selçuk Özdağ'dan birbiriyle çelişen iki farklı açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, uğradığı silahlı ve sopalı saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak "geçmiş olsun" dediğini söyledi. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ise Erdoğan'ın Özdağ'la telefon görüşmesinde "geçmiş olsun" demediğini öne sürdü. İki isimden gelen farklı açıklamalar dikkat çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, cuma namazına gitmek üzere evinden çıkarken silahlı ve sopalı 5 kişinin saldırısına uğradı. Özdağ'ın sol eli ve bir parmağı kırıldı.

"ERDOĞAN 'GEÇMİŞ OLSUN' DEMEDİ"

Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özdağ'la telefon görüşmesinde "geçmiş olsun" demediğini söyledi.

ÖZDAĞ İLE DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ÇELİŞTİ

Ancak, Selçuk Özdağ'ın açıklaması ise Davutoğlu'ndan farklıydı. Özdağ, telefonla bağlandığı canlı yayında, saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak "geçmiş olsun" dediğini söyledi.

Selçuk Özdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendisine teşekkür ederim. Bir Cumhurbaşkanının bu olayda aramış olması önemli. Geçmiş olsun diyerek başladı. Ben de anlattım. 'Ankara'da mı oldu' diye sordu, 'Evet' dedim. Herhangi bir şekilde 'Bunun sorumlularını bulacağız, bu saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır' gibi cümleler kullanmadı. Ben bunları beklerdim kendisinden. Çünkü kendisinin ortağına sorular sormuşum, aynı gün üç kişi aynı anda saldırıya uğradık. Yine de önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanının bizi araması yine de önemlidir."