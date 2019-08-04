Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, bunu Rusya ve ABD ile paylaştık

Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, bunu Rusya ve ABD ile paylaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve ABD ile paylaştık." dedi.

4.08.2019 17:51
Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, bunu Rusya ve ABD ile paylaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve ABD ile paylaştık." dedi.

Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türkiye gündeminin yanı sıra Suriye'deki operasyonlara da değindi. Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve ABD ile paylaştık." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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