Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, bunu Rusya ve ABD ile paylaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve ABD ile paylaştık." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve ABD ile paylaştık." dedi.
Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türkiye gündeminin yanı sıra Suriye'deki operasyonlara da değindi. Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve ABD ile paylaştık." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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