Erdoğan: "Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz."
23.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:56
Erdoğan: "Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz.
Erdoğan: "Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Fidan