Erdoğan: "Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz."
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Erdoğan: "Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz."

23.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:56
Erdoğan:

Erdoğan: "Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Erdoğan: "Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Fidan

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