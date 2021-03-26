Erdoğan'dan yeni MKYK üyelerine talimat: Herkes bölgesinde daha çok çalışsın, vatandaş "AK Parti burada yok" demesin

Büyük kongreyle birlikte 2023 kadrolarını belirleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni MKYK üyelerine önemli talimatlarda bulundu. Kongrenin ardından üyelerle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "MKYK üye sayımızı artırdık. Herkes kendi bölgesinde daha çok çalışsın. Vatandaş, 'AK Parti burada yok' demesin" dedi. Güçlü Türkiye hedeflerine de vurgu yapan Erdoğan, "Birlikte yola devam edeceğiz. Birlikte çalışacağız. 2023 hedefine birlikte gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nin tamamlamasının ardından topladığı yeni MKYK üyelerine 'çok çalışın' talimatı verdi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda öncelikle yeni MKYK üyeleri ile tanıştı. Birçok MKYK üyesi de kendisini tanıttı.

"2023'E ODAKLANIN"

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni MKYK üyelerine 2023 hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Kongre sürecinin başarıyla tamamlandığını ve bundan sonra 2023 seçimlerine odaklanılması gerektiğini ifade eden Erdoğan'ın "MKYK üye sayımızı artırdık. Herkes kendi bölgesinde daha çok çalışsın. Vatandaş, 'AK Parti burada yok' demesin" dediği öğrenildi.

DAHA ÇOK SAHADA OLACAĞIZ

Güçlü Türkiye hedeflerine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK üyelerine "Birlikte yola devam edeceğiz. Birlikte çalışacağız. 2023 hedefine birlikte gideceğiz. Daha çok sahada olacağız" dediği belirtildi. Erdoğan'ın ayrıca, MKYK üyelerine bütün illerde tek tek çalışma yapması konusunda talimat verdiği, vatandaşlarla daha çok bir araya gelinmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi. Türkiye gazetesinin haberine göre, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK üyeleriyle yemek yediği de belirtildi.