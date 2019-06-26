Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Lice'deki Duru Jandarma Karakol Komutanlığında meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Muhammed İslam Altuğ'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA