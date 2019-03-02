Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak, şehit olan asker Mehmet Ali Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Korkmaz'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA