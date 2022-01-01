ERDOĞAN'DAN SARIYER'DE KIRAATHANE ZİYARETİ

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - ? CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Gümüşdere'de bir kıraathaneyi ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u ziyaretinin ardından Sarıyer Gümüşdere'de bir kıraathaneye uğradı. Erdoğan burada çay içti ve vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.