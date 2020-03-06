Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez

06.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonrası tırmanan gerilimi masaya yatırmak için dün Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi ve İdlib Mutabakatı'nı imzalayarak ateşkesi sağladı. Erdoğan, Rusya dönüşünde gazetecilerin sorularına yanıt verdi ve gündeme dair birçok konuyu ele aldı.

Erdoğan bir gazetecinin sorduğu, "Esed rejimine hiç güven olmadığı ortada. Rusya nasıl dizginleyecek?" sorusunu, " Rejim bu noktalarda zaten Rusya'dan gelecek herhangi bir talimata karşı çok fazla direnmez" şeklinde yanıtladı.

"REJİM RUSYA'DAN GELEN TALİMATA DİRENMEZ"

M-4'ün altı 6+6 12 kilometre olmak üzere güvenli koridor olması konusunda Türkiye'nin beklentisi nedir? Biz uçuşa yasak bölgede istemiştik çünkü. Nasıl bir isteğiniz var bu konuda. İkincisi de M-5 karayolundaki sorun nasıl çözülecek? Bir de sonuç itibarıyla Esed rejimine hiç güven olmadığı ortada. Rusya nasıl dizginleyecek? Bununla birlikte acaba görüşmeler boyunca Esed tarafıyla bir görüşmesi oldu mu?



"M-4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğindeki alanda bir güvenli koridor tesis edilecek. Burada aynı zamanda kendileriyle devriye sistemini de çalıştırmaya başlayacağız. Bu zaten aynı zamanda Türkiye ve Rusya olarak bir dayanışmayı ortaya koyuyor. Rejim bu noktalarda zaten Rusya'dan gelecek herhangi bir talimata karşı çok fazla direnmez. Nitekim bugün mesela biz çalışmalarımızı bitirdik. Bir an önce de ateşkesle ilgili adım atılmış oldu ve 6 Mart 2020 saat 00.01 itibarıyla bu yürürlüğe girdi. Her şey oldu ki orada da imzalar atıldı. Savunma Bakanlarımız imzaları attı. Dışişleri Bakanlarımız da açıklamayı yaptı. Bundan sonra da ayrıca işin esas ve usulleri hakkında burada bir hafta kadar bazı çalışmalar yürütecekler."

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