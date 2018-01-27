Erdoğan'dan "ÖSO'nun Kaynağı El Kaide" Diyen CHP'li Yılmaz'a Sert Tepki: Ahlaksız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ÖSO'nun kaynağı El Kaide'dir" diyen CHP Genelbaşkan Yardımcı Öztürk Yılmaz'a "Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmedimle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar." sözleriyle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'nde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında Afrin'de devam eden Zeytin Dalı operasyonuna değinen Erdoğan, CHP'li Öztürk Yılmaz'ın "ÖSO'nun temelinde El Kaide var." sözlerine tepki gösterdi.

"394 TERÖRİST SAF DIŞI EDİLDİ"

İşte Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkan bölümler:

Bu yolda devam ederken önümüze bazen bu terör örgütleri çıkacaktır. Bu terör örgütleri çıktığı zamanda işte sabah aldığımız netice 394 teröristi saf dışı etmişler. Bunu kimler yaptı? Bunu Mehmedim yaptı. ÖSO'lar yaptı.

"ULAN AHLAKSIZ!"

Hani CHP'nin bazı kendini bilmezleri varya. Terörist diye ifade ettiği ÖSO'lar varya. Ulan ahlaksız! Sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmedimle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Şimdi 400'ün üzerindedir. Bunların kökünü kazayacağız. Siz kalkıpda oradan Hatay'a Reyhanlı'ya Kilis'e Şanlıurfa'ya buralara oradan havan atacaksın bunun bedelini ödeyeceksiniz. Kökünü kazıyacağız hem içeride hem dışarıda. Mehmedim sevinin başlar yüksekte.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hatırlanacağı gibi CHP Genelbaşkan Yardımcı Öztürk Yılmaz katıldığı bir canlı yayında ÖSO ile ilgili, "Şimdi öncelikle bu işin kaynağına gitmek lazım. Bütün muhalif grupların kaynağı El Kaidedir." ifadelerini kullanmıştı.