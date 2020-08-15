Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
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Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Oruç Reis'in faaliyetlerine ara verin" şeklindeki iması üzerine net bir şekilde "Görevine devam edecek, biz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dediği öğrenildi.

15.08.2020 08:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gerginliğin ele alındığı görüşmede Merkel, Erdoğan'dan Oruç Reis'in faaliyetlerine ara vermesi yönünde bir ricada bulundu. Erdoğan ise bu konudaki kararlı tavrını devam ettirerek Oruç Reis için, "Görevine devam edecek, biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Erdoğan ayrıca "Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan atılacak her adım eksik ve yanlış adımdır" vurgusunu yaparak mesajını Doğu Akdeniz'deki ülkelere iletti.

GÖRÜŞMEDE DOĞU AKDENİZ ELE ALINDI

Erdoğan, önceki gün telefonla görüştüğü Almanya Başbakanı Merkel ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldı. Milliyet'in ulaştığı bilgilere göre, görüşmede Merkel, Erdoğan'a "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması" tavsiyesinde bulundu. Almanya'nın aracılığı ile Türkiye ve Yunanistan'ın masaya oturmasından sonra tam uzlaşmaya varmak üzereyken Mısır ile yapılan anlaşma nedeniyle masanın dağılmasının kendilerinde de hayal kırıklığı yarattığını aktaran Merkel, Doğu Akdeniz'de yeni gerginliklerin çıkmasının herkesin zararına olacağını söyledi.

"MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞÜN"

Bunun üzerine Erdoğan'ın, "Benimle değil onu Miçotakis ile görüşün. Gerginlik adımları atan kendisi" dediği öğrenildi. Merkel de Miçotakis ile de görüşeceğini ve "gerilimin düşürülmesi" yönünde tavsiyede bulunacağını ifade etti. Bu çerçevede Merkel, Erdoğan'ın ardından önceki akşam Miçotakis ile de görüştü.

"ORUÇ REİS GÖREVİNE DEVAM EDECEK"

Merkel ile görüşmede Erdoğan'ın, Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmaya ilişkin, "Mısır ile yapılan anlaşma uluslararası hukuka uygun değil, bizim nezdimizde de zaten yok hükmünde. Meis Adası'nı ana kara olarak değerlendirmelerinin bir anlamı yok" dediği belirtildi. Merkel'in, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına atıf yaparak Oruç Reis'in faaliyetlerine "kısa süreliğine" ara verilmesi iması üzerine ise Erdoğan'dan net bir tavır geldi. Erdoğan, bu imaya, "Görevine devam edecek. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bazı provokasyon haberlerini de alıyoruz. Yunanistan'ın provokasyonları durdurulmalı" karşılığı verdiği kaydedildi.

"TÜRKİYE OLMADAN ATILACAK HER ADIM EKSİK VE YANLIŞTIR"

Erdoğan'ın, Merkel'e şu görüşleri aktardığı ifade edildi: "Daha önce size de söyledim, açık çağrı da yaptım. Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan atılacak her adım eksik ve yanlış adımdır. İkili, üçlü anlaşmalar yapılıyor, Akdeniz'e en fazla sınırı olan ülkelerden biriyiz ama görmezden geliniyor. 'Gelin hep birlikte tüm aktörlerle burada çalışmaları yapalım' dedik. Bu sözlerimizin arkasındayız. Masaya gelmeyen biz değiliz. Avrupa Birliği de Yunanistan'a artık bir şey söylemeli, attığı hukuksuz adımlarını desteklemekten vazgeçmeli."

Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz'deki çalışmalardan ortak çalışmayla sonuç alınması halinde hakkaniyetli paylaşım konusunda zaten Türkiye'nin taahhüt verdiğini ancak diğer ülkelerin böyle bir yaklaşımı olmamasının da dikkat çekici olduğunu Merkel'e ilettiği belirtildi.

YAŞANAN SÜREÇ HUKUKİ DEĞİL SİYASİ

Doğu Akdeniz'de Fransa, Yunanistan, Mısır, Libya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekseninde yeni gelişmeler yaşanabileceği ifade edilirken; Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde yeni Navtex ilanları çıkarılması beklenirken, Türkiye diplomatik süreçlerin devam etmesine de sıcak bakıyor. Ancak bölgede bu çerçevede "hemen ve hızlı bir adım" beklemiyor. Ankara, Yunanistan'ın Fransa ve Mısır gibi ülkelerin de desteği ile yanlış ve hukuksuz bir yola girdiğini düşünüyor. Süreçlerin hukuki olmaktan çok siyasi olduğunu değerlendiriyor.

Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz

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