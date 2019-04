Erdoğan'dan Kurmaylarına: Sizler Yine de Her An Seçim Olacakmış Gibi Çalışın

AK Parti'nin Kızılcahamam'da 28. istişare ve değerlendirme kampında, 31 Mart yerel seçim sonuçları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, YSK'nın kararını henüz vermediğini vurgulayarak "Sizler yine de her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün" dediği öne sürüldü.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında dün ve önceki gün yapılan sunumlarda tasarruf uyarısı ön plana çıktı. Basına kapalı yapılan toplantılarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ile Çiğdem Karaaslan sunumlar yaparak belediye başkanlarının taleplerini dinledi.

BORÇ UYARISI

Yapılan sunumlarda özellikle yeni belediye başkanlarına yeni yapacakları harcamalara dikkat etmeleri ve yeni borçlanma yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

PROJE TALİMATI

Sunumlarda başkanlara "Bitirtilemeyen çok proje var. Uzayan, tamamlanmayan projeler tepki çekiyor. Sıfırdan proje yapmayın. Yüzde 40'ı yapılan projeleri dondurun, yüzde 70 ve fazlası yapıldıysa öncelikle bu projeleri bitirin" talimatı verildi.

UYUŞTURUCU VURGUSU

Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkanlara önemli uyarılarda bulunurken; uyuşturucu kullanımına dair yapılan saha araştırması ile ilgili de bilgi verdi. Uyuşturucunun en çok ev, metruk bina ve parklarda kullanıldığını söyleyen Soylu, "Uyuşturucu kullanıcıları maddeyi yüzde 40 oranında kendi evlerinde kullanıyor. İkinci olarak da yüzde 24 oranında metruk binalarda uyuşturucu kullanımı tespit ettik. Üçüncüsü ise parklarda. Belediye Başkanlarından bu hususlarda dikkatli olmalarını istiyoruz. Metruk binalara yoğunlaşın. Metruk bina bırakmayın, boşsa yıkın. Bu sizin sorumluluğunuzda. Bu konu ile özellikle ilgilenmenizi istiyoruz" diye konuştu. Bakan Soylu, belediye başkanlarına "Bölgelerde terör örgütüne alan bırakmayın" şeklinde uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

"BEKA VURGUSU KARŞILIK BULDU"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise yaptığı sunumda 4 yerel seçimin kıyaslamasını yaptı. Seçimlere yönelik değerlendirme de yapan Özhaseki, "İttifaklar yarışında karşı tarafta görünen 4 benzemez partinin birçok il ve ilçede bir araya gelmesine rağmen AK Parti'nin MHP ile yaptığı Cumhur İttifakı bazı aksamalara rağmen genel itibariyle hüsn-ü kabul gördü ve başarılı oldu. Cumhur İttifakı bu seçimde açık ara birinci olmuştur" ifadelerini kullandı.Beka meselesinin toplum nezdinde karşılık bulduğunun altını çizen Özhaseki "Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik tam anlamıyla sağlandı. Teröristlerin yakıp yıktığı yerlerde, devlet eliyle zararlar giderildi. Vatandaşlar partiye yöneldi ve toplamda 47 belediye HDP'den alındı" dediği öğrenildi.

"HER AN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIN"

Erdoğan, İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya geldi.İstanbul seçimleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "YSK henüz kararını vermedi. YSK'nın her türlü kararı kabulümüzdür. Sizler yine de her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün" ifadelerini kullandığı belirtildi.

KADINLARA MESAJ: ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam kampında 81 il kadın kolları başkanı ile de ayrıca bir toplantı düzenledi. Erdoğan kadınlara 31 Mart seçimlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür etti. Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu seçimlerindeki başarıda kadınların büyük emeği olduğunun da altını çizerek "Sizden yeni dönemde de çok şey bekliyorum. Çok çalışmalıyız" dediği öğrenildi.