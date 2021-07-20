Erdoğan'dan Kıbrıs gezisinde kendisine eşlik eden Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Derdimiz birlikteliği sağlamak
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Erdoğan'dan Kıbrıs gezisinde kendisine eşlik eden Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Derdimiz birlikteliği sağlamak

Erdoğan'dan Kıbrıs gezisinde kendisine eşlik eden Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Derdimiz birlikteliği sağlamak
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Cami'sinde kıldıktan sonra gazetecilerin karşısına çıkan Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün bu gezide kendisine eşlik etmesine yönelik bir soruyu da yanıtladı. Cumhurbaşkanı, "Oğuzhan Bey Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı dönemde Erbakan hocamızın en yakın çalışma arkadaşıydı. O dönemin üst düzey siyasilerindendi, o yüzden davet etmek istedik. Bizim derdimiz birlikteliği sağlamak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle 20 Temmuz kutlamaları kapsamında dün KKTC'ye gitti. Erdoğan bu sabahsa bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kıldı.

Erdoğan, Bayram namazından sonra cami içerisindeki vatandaşlarla bayramlaşıp şunları söyledi: "Sevgili kardeşlerim Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim tekrarını nasip etsin. Rabbim bu güzel Kıbrısımızda 47 yıl önce yaşadığımızı bizlere bir daha yaşatmasın İnşallah, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum dedi."

"DERDİMİZ BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMAK"

Daha sonra Kıbrıs lideri Ersin Tatar ile gazetecilerin karşısına çıkan Erdoğan farklı konularla açıklamalar yaptı. Bir gazetecinin Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün de Kıbrıs gezisine katılması yönündeki sorusuna, "Oğuzhan Bey Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı dönemde Erbakan hocamızın en yakın çalışma arkadaşıydı. O dönemde üst düzey görev almış olan siyasilerdendi. Dedik ki bu ziyareti yaparken Oğuzhan beyi kafilemize katalım. Bunun yanında hocamızın mahdumunu da davet edelim dedik. Aynı şekilde o dönemin kadrosundan Temel beyi de davet ettik. Bu davetleri yaparken birlikteliği sağlayalım dedik. Derdimiz birlikteliği sağlamak, güçlü hale getirmek." sözleriyle yanıt verdi.

YAKINLIKLARI SAADET'TE TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün geçtiğimiz aylarda sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi, parti içerisinde fikir ayrılıkları yaşandığına yönelik dedikoduların çıkmasına neden olmuştu.

Ramazan ayında Erdoğan ve Asiltürk iftar yemeğinde bir araya gelmiş, sonrasında ise bu görüşme Saadet Partisi'nde çok tartışılmıştı. Bu gelişmeler üzerine Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlıktan alınacağı, yerine Asiltürk'ün belirleyeceği bir adayın bile getirileceği söylentileri çıkmıştı.

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