Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında kendisini Netanyahu'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Akşener, Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ikincisi düzenlenen Kütüphane Söyleşileri'nde gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin konusunun sorulması üzerine, kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.

"HARİTADA YERİNİ BİLMEYECEK KADAR ZAVALLI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in Filistin'in haritada yerini bilmediğini belirterek, "Beni Netanyahu'ya ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bir siyasetçi var bizde. Netanyahu'yla bir araya gelmiş dahi değilim. Akşener, Filistin'in yerini bilmeyecek kadar zavallı. Utanmadan sıkılmadan beni Netanyahu ile aynı kefeye koyuyorlar. Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır" dedi.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmişti.