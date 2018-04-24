Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ndeki Dini Törene Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları paylaşmak Türk milletinin vicdani ve ahlaki duruşunun bir gereğidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini

törene mesaj gönderdi.

Mesajına "Sayın Aram Ateşyan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili, çok değerli Ermeni vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum." ifadesiyle başlayan Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın zor ve sıkıntılı şartlarında vefat eden Osmanlı Ermenilerini anmak üzere, bugün İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin çatısı altında toplanıldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ettiğini, çocuklarına ve torunlarına içten taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Aynı dönemde salgın hastalıklar, göçler, savaş ve çatışmalar sebebiyle yitirilen milyonlarca Osmanlı vatandaşına da Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ettiğini bildiren Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Biz, tarih boyunca acıları ayrıştıran, birbiriyle yarıştıran değil daima paylaşan bir millet olduk. Kendi topraklarımızda yaşayan insanlarımızın yanı sıra Endülüs'ten Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar başı dara düşen herkesin yardımına koştuk. Bunu yaparken de hiç kimsenin inancına, diline, dinine, etnik ve kültürel aidiyetine bakmadık. Bugün de ülke olarak bu mirasımızı muhafaza ederek kardeşliği, empatiyi, barış ve huzuru güçlendirmeye çalışıyoruz."

"Sorunlarınıza çözüm bulmaya devam edeceğiz"

"Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları paylaşmak, Türk milletinin vicdani ve ahlaki duruşunun bir gereğidir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde de sizlerin acılarınıza ortak olmaya, sıkıntı ve sorunlarınıza çözüm bulmaya devam edeceğiz. Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından, dininden ve meşrebinden dolayı farklı muamele görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ermeni vatandaşlarımızın da kültürümüze, beşeri, siyasi ve ticari hayatımıza yaptıkları katkıları artırarak sürdüreceklerine inanıyorum.

Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini tekrar saygıyla yad ediyorum. Anma merasimine iştirak eden tüm vatandaşlarıma selam ve hürmetlerimi sunuyorum."