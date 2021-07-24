Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ayasofya'nın ibadete açılışının birinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"DİRİLİŞ BİR KERE DAHA HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak"

Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun - Haberler
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