Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun

Ayasofya'nın ibadete açılışının birinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" dedi.