Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan MYK toplantısında AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "50 kişinin ölümüne neden olan birisi nasıl serbest bırakılır? Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz" dedi.

AK Parti MYK toplantısı sonrasında AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararından haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM'i terör ile ilgili Türkiye'den giden her kararı onaylamakla suçladı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. 50 kişinin ölümüne neden olan birisi nasıl serbest bırakılır? Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz."

150 SAYFALIK KARAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre toplantıda ayrıca, Demirtaş hakkında yaklaşık 150 sayfalık kararın çevirisi tamamlandıktan sonra inceleneceği belirtildi.