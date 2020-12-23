Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz
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Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz

23.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan MYK toplantısında AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "50 kişinin ölümüne neden olan birisi nasıl serbest bırakılır? Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz" dedi.

AK Parti MYK toplantısı sonrasında AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararından haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM'i terör ile ilgili Türkiye'den giden her kararı onaylamakla suçladı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. 50 kişinin ölümüne neden olan birisi nasıl serbest bırakılır? Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz."

150 SAYFALIK KARAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre toplantıda ayrıca, Demirtaş hakkında yaklaşık 150 sayfalık kararın çevirisi tamamlandıktan sonra inceleneceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

AİHM, Demirtaş'ın 18 Mart 2019'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı duruşmaya ilişkin kararını açıklamıştı. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) ifade özgürlüğünü, özgürlük ve güvenlik hakkını ve serbest seçim hakkını içeren maddelerin ihlal edildiğine hükmetmişti. Kararda, Türkiye'nin Demirtaş'ı serbest bırakmak için gerekli tüm önlemleri alması gerektiği ifade edilmişti.

Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz

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