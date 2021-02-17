Erdoğan çiftinden, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erdoğan çiftinden, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı Açıklaması

17.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:04
Erdoğan çiftinden, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan çiftinin taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin değerli ilim ve düşünce insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz.

Hayata dair hakkaniyetli yaklaşımı, insani duyarlılığı ve müşfik üslubuyla nice gönüller kazanan Doğan Cüceloğlu'nu her zaman iyi bir eğitici, iyi bir hoca ve iyi bir insan olarak hatırlayacağız.

Doğan Cüceloğlu Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, okurlarına, eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Emel Sayın Hande Erçel Meghan Markle
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Türk Lirası Süleyman Soylu Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan çiftinden, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 18:09:14. #1.14#
title