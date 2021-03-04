Erdoğan: "Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir."
04.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:33
Erdoğan: "Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir.
Erdoğan: "Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen