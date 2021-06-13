Erdoğan-Biden görüşmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama! Masada 3 başlık var
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Erdoğan-Biden görüşmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama! Masada 3 başlık var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle bir araya gelecek. Gözlerin çevrildiği Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin Afganistan, Suriye ve Libya'yı konuşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yarın Brüksel'de yapacağı görüşme öncesi, Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

MASADA 3 BAŞLIK VAR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Erdoğan ile Afganistan konusunu görüşeceğini söyledi. Oradaki büyükelçiliklerin nasıl güvende tutulacağının ele alınacağını belirten Sullivan, İki liderin ayrıca Suriye ve Libya konularını görüşeceğini belirtti.

İKİ İLDER İLK KEZ BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin NATO Zirvesi'ndeki öncelikli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak. Zirvede, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak.

Türkiye'nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun altı çizilerek muhataplara terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği teklifleri de tekrarlanacak.

NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünün de muhataplara iletileceği zirvede, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanacak.

1,5 YIL SONRA YÜZ YÜZE İLK ULUSLARARASI ZİRVE

Öte yandan program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze katıldığı ilk uluslararası zirve olma özelliği taşıyor. Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine 19 Ocak 2020'de Almanya'da Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmış, bu tarihten sonra gerçekleştirilen D-8 Zirvesi, 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, İklim Zirvesi gibi pek çok uluslararası programa çevrim içi iştirak etmişti.

Erdoğan-Biden görüşmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama! Masada 3 başlık var
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