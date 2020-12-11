Erdoğan: "(Avrupa Birliği) Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı."
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Erdoğan: "(Avrupa Birliği) Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı."

11.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:04
Erdoğan:

Erdoğan: "(Avrupa Birliği) Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı.

Erdoğan: "(Avrupa Birliği) Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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