Erdoğan, AK Parti'nin Antalya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını açıkladı. AK Parti, 19 ilçeden 15'inde kendi adayını çıkarırken, 4 ilçede de Cumhur İttifakı'nın adayını destekleme kararı aldı.

İşte AK Parti'nin Antalya adayları;

Antalya Büyükşehir Belediyesi - Menderes Tevfik Türel

Akseki- İbrahim Özkan

Aksu- Halil Şahin

Demre-Süleyman Topçu

Döşemealtı- Emre Afacan

Elmalı- Ümit Öztekin

Gündoğmuş-Mehmet Özeren

Gazipaşa - Adil Çelik

İbradı-Hatice Sekmen

Kaş- Mutlu Ulutaş

Kepez- Hakan Tütüncü

Konyaaltı- Gaye Doğanoğlu

Kumluca- Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat- Hasan Öz

Muratpaşa- Gökcen Özdoğan Enç

Serik- Enver Aputkan

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARI

Alanya- Adem Murat Yüce

Kemer- Yusuf Üras

Korkuteli- Ömer Niyazi İşlek

Finike- Nail Dülgeroğlu

ANTALYA'YA YATIRIMLAR

"Biz Antalya'yı en ileri hizmetlere kavuşturmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 16 yılda Antalya'ya 40 kat trilyon yatırım yaptık. Laf değil bu, icraat. 3 tane millet bahçesi projemiz bulunuyor. Antalya Kent Müzesi de ekim ayında tamamlanıyor. 11 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. 1000 yataklı şehir hastanesini de kazandıracağız. 19 yol projemizin yapımı sürüyor. Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık."

"AK Parti Türkiye ve Antalya'ya bugüne kadar hizmet etmiştir, yatırım yapmıştır, eser kazandırmıştır. İktidar ve belediye el ele vermek suretiyle bu eserleri kazandıracağız. Biz birileri gibi istismar siyasetiyle ayakta kalmaya çalışmadık. Biz CHP belediyesinden İstanbul'da dev, vahşi çöplükleri aldık. Sular akmayan bir İstanbul. Yalova'dan tanker geliyor Kuruçeşme'ye su getiriyordu. Biz Istıranca Dağları'nı delerek İstanbul'a suyu getirdik."

"2002 Kasımında milletimizin bize verdiği emaneti maziden atiye kurduğumuz köprüyle hep ileriye götürdük. Türkiye'yi 3,5 kat büyütürken, vatan topraklarının her karışının faydalanmasını sağladık. 81 ilimize ve 81 milyon vatandaşımıza hep aynı hizmeti götürdük. Türkiye'de her ilden, her ilçeden, her toplumsal kesimden oy alabilen tek parti AK Parti'dir."

"CHP'YE EN GÜZEL CEVABI ANTALYA VERECEK"

"Eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız belki yanlışlarımız elbette olmuştur. Milletimize, ülkemizi olan sevgimizde samimiyiz. Ülke olarak 16 yılda yaşadıklarımızı gözümüzün önüne getirdiğimizde bunların sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Vesayet güçlerinden darbecilere kadar bu milletin hakkına saldıran kim varsa hepsinin karşısına dikildik. Bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık muhalefet anlayışıdır. Bu parti Gazi Mustafa Kemal'in istismarını yapmıştır. Demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, bölücülerle hareket etmeye kadar vardı. Varsın yürüsün, en güzel cevabı bunlara Antalya verecek. Biz kimin kiminle yürüdüğüne bakıyoruz."