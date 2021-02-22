Erdoğan: "AB, Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar avro destek verirken Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı."
22.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:11
Erdoğan: "AB, Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar avro destek verirken Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı.
Erdoğan: "AB, Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar avro destek verirken Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş