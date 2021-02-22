Erdoğan: "AB, Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar avro destek verirken Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı."
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Erdoğan: "AB, Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar avro destek verirken Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı."

22.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:11
Erdoğan:

Erdoğan: "AB, Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar avro destek verirken Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı.

Erdoğan: "AB, Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar avro destek verirken Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş

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