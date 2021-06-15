Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden Fatima Gülham Abushanab, Merve Kavakçı'nın kızı çıktı

NATO Zirvesi'nde ülke liderleri ile tek tek bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmeler esnasında eşlik eden kişi dikkatlerden kaçmadı. Herkesin merak ettiği bu ismin Merve Kavakçı ile Ali Ahmad Abushanab'ın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu öğrenildi. Abushanab, Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katıldı. Zirve toplantısının yanı sıra ülke liderleri ile de tek tek bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden bir kişi ise dikkatlerden kaçmadı.

MERVE KAVAKÇI VE ALİ AHMAD ABUSHANAB'IN KIZI

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden o kişinin Merve Kavakçı ve Ali Ahmad Abushanab'ın kızı ve Mariam Abushanab'ın kız kardeşi olan Fatima Gülham Abushanab olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA GÖREV YAPIYOR

Abushanab'ın Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yaptığı ifade edildi.

FATİMA GÜLHAM ABUSHANAB KİMDİR?

Fatima Gülham Abushanab, lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında George Mason Üniversitesinde tamamladı. Daha sonra Georgetown Üniversitesinde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisans yaptı. Washington D.C.'de sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi aldı. Abushanab'ın görev aldığı kuruluşlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress oldu.