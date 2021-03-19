Erdi Sungur kimdir? Erdi Sungur Yağmur Sarnıç olayı nedir?

Erdi Sungur kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen Erdi Sungur Yağmur Sarnıç açıklamaları sonrası Erdi Sungur kimdir? Erdi Sungur nereli, kaç yaşında? Erdi Sungur Yağmur Sarnıç olayı nedir? Erdi Sungur tutuklandı mı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç olayına dahil olan isimlerden biri de Erdi Sungur'du. Erdi Sungur kimdir? sorusu açıklamaları sonrası merak edilen konular arasında yer aldı.

ERDİ SUNGUR KİMDİR?

Emre Aşık'ın ölmesi için kiralık katil tuttuğunu açıklayan Erdi Sungur, uyuşturucu nedeni ile cezaevinden kaçtıktan sonra Yağmur Aşık ile birlikte gözaltına alınmıştı.

ERDİ SUNGUR TUTUKLANDI MI?

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında planlayarak adam öldürme suçlamasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sürüyor. Bu davadan ayrı olarak ikili hakkında Düzce 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu Görevlisine Mukavemet', 'Hakaret' ve 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' suçlamasıyla açılan davada ise karar çıktı. Düzce 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Erdi Sungur'a 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis, Yağmur Aşık'a ise 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak için Direnme' ve 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçlarından toplam 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

ERDİ SUNGUR YAĞMUR SARNIÇ OLAYI

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı sevgilisi Erdi Sungur, bugün Beyaz TV'de Seren Serengil ve Arto'nun Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Canlı yayında cinayet planını itiraf eden Sungur, pes dedirtti.

CİNAYET PLANINI BİR BİR İTİRAF ETTİ

Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alındı. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti. Sungur, Yağmur Aşık'ı cinayet planı yaptığını hatta Emre Aşık'ın gömülmesi için yer bile baktığını söyledi

"EMRE'NİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE SEVİŞİP KAFASINA SIKACAĞIM"

Bugün Söylemezsem Olmaz'da itiraflarına devam eden Erdi Sungur, "Yağmur Aşık, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullandı.

"EMRE AŞIK'I DOMUZLARA YEDİRTECEKTİ"

Yağmur Aşık'ın öldürtmek istediği Emre Aşık'ı insanı kemiğiyle yiyen domuzla bir depoya kapatıp yedirteceğini de itiraf etti. Sungur'un anlattıkları ise başta Arto ve Seren Serengil olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.