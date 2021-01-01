Erdi Harmancı kimdir? Erdi Harmancı kaç yaşında, nereli? Erdi Harmancı biyografisi
01.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:16
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında gündeme gelen Erdi Harmancı kimdir? Erdi Harmancı kaç yaşında, nereli? Erdi Harmancı biyografisi
ERDİ HARMANCI KİMDİR?
Erdi Harmancı, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında Ocak 2021 ayında eşi Yeşim'in iddiaları sonrası gündeme geldi. Erdi Harmancı eşi Yeşim Harmancı hakkında " yedi aydır 2,5 yaşındaki oğlumu kaçırıyor!" iddiasıyla gündeme geldi.