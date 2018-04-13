Erdemoğlu Ailesinin Acı Günü

Erdemoğlu Holding Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu'nun kardeşi, Eryün Halının Kurucusu ve Onursal Başkanı olan Mustafa Erdemoğlu vefat etti.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erdemoğlu ve Mahmut Erdemoğlu'nun amcaları, Eryün Halı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erdemoğlu'nun babası olan Mustafa Erdemoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi 14 Nisan Cumartesi günü öğle namazına müteakip Bahaettin Nakıpoğlu caminden kaldırılacağı ve asri mezarlıktaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi. - GAZİANTEP