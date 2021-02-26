Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Tabiat Parkı'nda yaza hazırlık çalışması yapıldı

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Tabiat Parkı'nda yaza hazırlık çalışması gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Tabiat Parkı'nda yaza hazırlık çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Nisan'da başlayacak turizm sezonu için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

İlçenin daha yeşil ve yaşanılabilir olması adına her alanda çalışma yürüttüklerini kaydeden Tollu, "Geçen yıl belediyemiz kontrolüne geçen Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Tabiat Parkı kentimizin gözbebeği. Burayı vatandaşımızın hizmetine en iyi şekilde sunmak için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez