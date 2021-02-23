Erdemli Kaymakamı Avni Kula'dan "Adam Kayalar"da inceleme

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, sarp yamaçlara işlenmiş binlerce yıllık kabartmaların yer aldığı Adam Kayalar'da incelemelerde bulundu.

Kula, günümüzde Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi ile Silifke ilçesinin Hüseyinevler Mahallesi arasında bulunan büyüt boyuttaki kabartmalar için hazırlanan proje öncesi incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde Kula'ya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya ve Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Murat Kale de eşlik etti.

Proje kapsamında Adam Kayalar olarak bilinen kabartmaların güvenlik altına alınması ve ziyaretçiler için merdiven yapılmasının amaçlandığı bildirildi.

Sarp yamaçlara işlenen kabartmaların, milattan önce 3'üncü yüzyıl ile milattan sonra 3'üncü yüzyıl arasında yapıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez