Erdemli'den 68 proje TEKNOFEST'te yer alacak
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Erdemli'den 68 proje TEKNOFEST'te yer alacak

26.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:21
Erdemli'den 68 proje TEKNOFEST'te yer alacak

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bu yıl düzenlenecek TEKNOFEST'te ilçeden 68 projenin yer alacağını bildirdi.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bu yıl düzenlenecek TEKNOFEST'te ilçeden 68 projenin yer alacağını bildirdi.

Açıkyörük, basın açıklamasında, bu yıl nitelikli projelere odaklandıklarını belirtti.

Hedeflerinin büyük olduğunu kaydeden Açıkyörük, "TEKNOFEST 2020'de finallere kalarak ilçemizi en iyi şekilde temsil ettik ve Cumhurbaşkanı'mıza projemizi sunma fırsatı elde etmiştik. Bu yıl TEKNOFEST'te ise başarımızı bir adım ileriye götürmeyi hedeflemekteyiz. Nitelikli projelere odaklandığımız bu sene Mersin'de liseler arasında tarihte ilk defa Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi, roket yarışmalarına katılarak ilimizi temsil edecek. Yine bu sene 'Savaşan İnsansız Hava Araçları ve İnsansız Su Altı Sistemleri' ile yarışmalar için iddialı takımlar oluşturduk. Erdemli'den TEKNOFEST 2021'e 68 proje ile katılacağız. Öğrencilerimizden başarı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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