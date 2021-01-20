Erdemli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
20.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:54
Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yerin karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yerin karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Ekipler ve hayvan severler, ilçeye bağlı Tolaz mevkiinde yaban hayvanları için yem bıraktı.
Hayvanlar için doğaya buğday, arpa, mısır ezmesi, sebze, ekmek, et ve ot bırakılırken, yemleme çalışmalarının aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez