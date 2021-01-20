Erdemli'de TEMA Onursal Başkanı Karaca için saygı yürüyüşü düzenlendi

Deniz Orman okulu tabelasından görüntü Erdemli TEMA Temsilcisi Murat Başer'in Su varlıkları ile ilgili konuşması TEMA'nın su tasarrufuna yönelik yaptığı sunumu izleyen minik öğrencilerden görüntü Toprak Dede Hayrettin Karaca'nın konuşmasını izleyen miniklerden görüntü Minik çevrecilerin...

Deniz Orman okulu tabelasından görüntü

Erdemli TEMA Temsilcisi Murat Başer'in Su varlıkları ile ilgili konuşması

TEMA'nın su tasarrufuna yönelik yaptığı sunumu izleyen minik öğrencilerden görüntü

Toprak Dede Hayrettin Karaca'nın konuşmasını izleyen miniklerden görüntü

Minik çevrecilerin ellerinde taşıdıkları pankartlarla deniz sahilinde yürümeleri

TEMA Erdemli temsilcisi Murat Başer'in gazetecilere açıklama yapması

Çocukların su tasarrufuna yönelik konuşmaları

Çocukların çamlıkta hazırlanan platformda oynamaları Erdemli'de TEMA Onursal Başkanı Karaca için saygı yürüyüşü düzenlendi

MERSİN (AA) – Erdemli TEMA temsilciliği tarafından TEMA Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın ölümünün 1. yıldönümü münasebetiyle yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı çamlığında düzenlenen etkinlikte konuşanErdemli TEMA Temsilcisi Murat Başer, 'toprak dede' olarak anılan Hayrettin Karaca'nın sağlığında çevre, su ve orman konularına önem verdiğini belirterek, "Bizlere çok güzel bir çevre sevgisi bıraktı. Bizler de bu sevgiye layık olamaya çalışacağız. TEMA'nın kurucu başkanı Hayrettin Karaca'yı ölümünün birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilere su kıtlığının, iklim değişikliğine etkisi hakkında bilgiler veren Başer, su tasarrufunun önemine değindi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, ellerinde su tasarrufuna dikkat çeken pankartlarla yürüyüş düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez