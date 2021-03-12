Erdemli'de öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı
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Erdemli'de öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı

12.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:32
Erdemli'de öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı

Mersin Eczacılar Odası Erdemli Temsilciliği, Elvanlı İlkokulu öğrencilerine maske ve dezenfektan yardımında bulundu.

Mersin Eczacılar Odası Erdemli Temsilciliği, Elvanlı İlkokulu öğrencilerine maske ve dezenfektan yardımında bulundu.

Temsilci Samet Yörük ve oda yönetimi, öğrencilere 1000 maske ve okul girişine konulmak üzere 2 dezenfektan verdi.

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirlere uyulmasının önemine dikkati çeken Samet Yörük, geleceğin teminatı olan çocukların hastalıktan korunması için onlara yardımda bulunduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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