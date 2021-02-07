Erdemli'de öğrenciler salgının stresini sporla atıyor
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Erdemli'de öğrenciler salgının stresini sporla atıyor

07.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:22
Erdemli'de öğrenciler salgının stresini sporla atıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında okuldaki eğitimlerine ara verilen ve zamanlarının çoğunu evlerinde geçiren ilkokul öğrencileri yaşadıkları stresi sporla atmaya çalışıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında okuldaki eğitimlerine ara verilen ve zamanlarının çoğunu evlerinde geçiren ilkokul öğrencileri yaşadıkları stresi sporla atmaya çalışıyor.

Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açılan futbol okuluna katılan öğrenciler hem spor yapıyor hem de salgın nedeniyle yaşadıkları olumsuzlukları üzerlerinden atıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada her zaman çocukların ve gençlerin yanlarında olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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