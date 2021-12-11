Erdemli'de öğrenciler kaldırımlara fidan dikti - Haberler
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Erdemli'de öğrenciler kaldırımlara fidan dikti

Erdemli'de öğrenciler kaldırımlara fidan dikti
AA - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde 300 öğrencinin katılımıyla kaldırımlara fidan dikimi gerçekleştirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 300 öğrencinin katılımıyla kaldırımlara fidan dikimi gerçekleştirildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, daha yeşil bir kent için kaldırımları ağaçlandırmayı sürdürdüklerini söyledi.

Alata Mahallesi'nde kaldırımlara 300 öğrenciyle 1000 ağaç ve fidan dikimi yaptıklarını dile getiren Tollu, katkı sağlayan TEMA Vakfı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Fidan dikiminin ardından Başkan Tollu öğrencilere çorba ve çikolata ikramında bulundu.

Erdemli'de öğrenciler kaldırımlara fidan dikti

Erdemli'de öğrenciler kaldırımlara fidan dikti

Erdemli'de öğrenciler kaldırımlara fidan dikti

AA - Son Dakika Haberleri

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