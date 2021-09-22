ERDEMLİ'DE KUM ZAMBAKLARI KORUMA ALTINDA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ERDEMLİ'DE KUM ZAMBAKLARI KORUMA ALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesi Talat Göktepe Çamlığı sahilinde, kum zambakları koruma altına alındı.

ÇINAR (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesi Talat Göktepe Çamlığı sahilinde, kum zambakları koruma altına alındı.

Erdemli'de, öğrenciler kum zambaklarını korumak için önce yerlerini tespit ettiler, ardından uyarı levhalarını asıp şerit çektiler. Gençler, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar'la birlikte alanları çevreledi. Belediye Başkan Yardımcısı Çınar, 'Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Milli Parkı içerisinde kum zambakları halen yetişiyor ve açıyor. Kaplumbağalar Akdeniz'den çıkarak buralara giriş çıkış yapıyor. Bunun içinde gençlerimizle, kum zambaklarının yerlerini işaretlenmesini yapmış bulunmaktayız' diye konuştu.

Gelecek adına bir adım attıklarını ifade eden öğrenci Ayşe Şeker, 'Burada arkadaşlarımla beraber, Çamlıkta bulunan tabiat parkında, nesli tükenmekte olan ve nergisler familyasından gelen kum zambaklarını koruma altına aldık. Bunu yapmamızın nedeni Türkiye'mizin doğal güzelliklerini geleceğe taşımak' dedi.

ERDEMLİ'DE KUM ZAMBAKLARI KORUMA ALTINDA

ERDEMLİ'DE KUM ZAMBAKLARI KORUMA ALTINDA

ERDEMLİ'DE KUM ZAMBAKLARI KORUMA ALTINDA

ERDEMLİ'DE KUM ZAMBAKLARI KORUMA ALTINDA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buray İrem Derici
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Arda Turan Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Abdullah Avcı Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ERDEMLİ'DE KUM ZAMBAKLARI KORUMA ALTINDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 12:30:44. #1.12#