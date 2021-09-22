ERDEMLİ'DE KUM ZAMBAKLARI KORUMA ALTINDA

ÇINAR (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesi Talat Göktepe Çamlığı sahilinde, kum zambakları koruma altına alındı.

Erdemli'de, öğrenciler kum zambaklarını korumak için önce yerlerini tespit ettiler, ardından uyarı levhalarını asıp şerit çektiler. Gençler, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar'la birlikte alanları çevreledi. Belediye Başkan Yardımcısı Çınar, 'Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Milli Parkı içerisinde kum zambakları halen yetişiyor ve açıyor. Kaplumbağalar Akdeniz'den çıkarak buralara giriş çıkış yapıyor. Bunun içinde gençlerimizle, kum zambaklarının yerlerini işaretlenmesini yapmış bulunmaktayız' diye konuştu.

Gelecek adına bir adım attıklarını ifade eden öğrenci Ayşe Şeker, 'Burada arkadaşlarımla beraber, Çamlıkta bulunan tabiat parkında, nesli tükenmekte olan ve nergisler familyasından gelen kum zambaklarını koruma altına aldık. Bunu yapmamızın nedeni Türkiye'mizin doğal güzelliklerini geleceğe taşımak' dedi.